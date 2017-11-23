После матча с ФК «Краснодар» «Спартак» оштрафовали на 185 тыс. рублей

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, какое решение принял КДК по итогам матчей 17-го тура РФПЛ.

«Московский «Спартак» оштрафован на 185 тыс. рублей. В матче против «Краснодара» фанаты московского клуба выкрикивали нецензурные выражения (100 тыс. рублей), использовали пиротехнику на трибуне (10 тыс. рублей), а также вели неправомерные действия на секторе (75 тыс. рублей)», — цитирует Григорьянца «Чемпионат».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» дома с разгромным счетом уступил московскому «Спартаку».

Фоторепортаж с матча смотрите здесь.

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