После матча сборной России с Уругваем Самедов назвал арбитра «чудаком»

Полузащитник сборной России Александр Самедов 25 июня прокомментировал поражение в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2018 с Уругваем.

По словам футболиста, некоторые судьи (сенегальца Маланги Дьедиу) были странными.

«Как ни странно, претензии к судейству сегодня есть. Некоторые решения были странными, может быть, вам со стороны так не показалось, но на поле сложилось мнение, что судья — чудак. Все как-то с улыбкой воспринимал, когда ему высказываешь. Забавно, но, честно говоря, некоторые решения были странными. На поле казалось, что первой желтой карточки Смольникова можно было избежать. Этот момент можно было по-другому трактовать. Сложно сказать, был ли пенальти на Дзюбе», — сказал Самедов.

Он также оценил свою игру и связал ошибки при подаче штрафных ударов с неудачей.

«То, что мяч у меня после штрафных сегодня летел мимо, связано с неудачей. Не пошли штрафные, хотелось найти человека, который бы взял на себя эту роль. В конце Федя Смолов пробил. Моя вина есть, будем работать. Да, Смолов сам взял на себя эту ответственность. Было очевидно, что у меня сегодня не идут штрафные», — цитирует полузащитника «Чемпионат».

«Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная Уругвая разгромила россиян в матче ЧМ по футболу.

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