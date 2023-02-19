После Мюнхенской конференции Запад почувствовал конец существующего мирового порядка

События, происходящие на Мюнхенской конференции по безопасности, показывают, что ситуация в мире будет продолжать ухудшаться. Такое мнение высказал комментатор Мэтью Карнисниг в статье для Politico.

Автор статьи указал на «нервное» состояние участников конференции из-за их предчувствия конца существующего мира. порядке.

Карнисниг сказал

“Другими словами, даже если немцы осознали опасности нынешней геополитической ситуации в мире, сейчас самое время, когда вам действительно следует беспокоиться. возможно», — говорится в статье.

Обозреватель добавил, что единственными участниками, которые остались довольны конференцией, были оборонные подрядчики, так как выяснилось, что продажи вооружений растут.