После Мюнхенской конференции Запад почувствовал конец существующего мирового порядка

События, происходящие на Мюнхенской конференции по безопасности, показывают, что ситуация в мире будет продолжать ухудшаться. Такое мнение высказал комментатор Мэтью Карнисниг в статье для Politico.
Автор статьи указал на «нервное» состояние участников конференции из-за их предчувствия конца существующего мира. порядке.
Карнисниг сказал
“Другими словами, даже если немцы осознали опасности нынешней геополитической ситуации в мире, сейчас самое время, когда вам действительно следует беспокоиться. возможно», — говорится в статье.
Обозреватель добавил, что единственными участниками, которые остались довольны конференцией, были оборонные подрядчики, так как выяснилось, что продажи вооружений растут.