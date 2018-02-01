После нападения на оператора «Кубань 24» Росгвардия научит сотрудников ЧОП общению с журналистами

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов поддержал предложение Центра правовой поддержки журналистов ОНФ о необходимости разъяснения сотрудникам частных охранных предприятий (ЧОП) правил взаимодействия со СМИ.

Руководитель Центра правовой поддержки журналистов ОНФ, депутат Госдумы Наталья Костенко обратилась в Росгвардию в связи с участившимися случаями нарушения прав журналистов при освещении чрезвычайных происшествий и антитеррористических операций. Один из таких конфликтов произошел в ноябре 2017 года между сотрудниками ЧОП и съемочной группой телеканала «Кубань 24» на месте эвакуации посетителей из якобы заминированного торгового центра в Краснодаре.

Эксперты ОНФ попытались найти правовое обоснование действий представителей охранного предприятия в подобных ситуациях. Оказалось, что ограничения по проведению видеосъемки и работе журналистов могут быть введены лишь после объявления режима контртеррористической операции. В случае со съемочной группой телеканала «Кубань 24» такой режим никто не объявлял. Каких-либо четких регламентов работы сотрудников ЧОП до приезда полиции не существует, поэтому действуют они, по сути, на свое усмотрение. Как результат — случаются инциденты.

В связи с этим Наталья Костенко попросила Росгваргию, одна из задач которой — лицензирование и координация деятельности ЧОП, разъяснить пределы действий охранников до приезда полиции и порядок их взаимодействия с представителями СМИ.

Глава Рогвардии Виктор Зотов поддержал предложение и сообщил, что эту проблему обсудят в рамках Координационного совета по вопросам частной охранной деятельности при Федеральной службе войск национальной гвардии РФ.

«Мы рады такому отклику от руководства Росгвардии. Вопрос действительно требует решения. Особенно сейчас, когда действия террористов приобретают все более активный и циничный характер. С одной стороны, мы понимаем насколько важно обеспечить безопасность людей в случаях, когда поступают сообщения о возможном теракте. С другой — СМИ являются в подобных ситуациях помощниками правоохранительных органов в части информирования граждан о произошедшем», — цитирует Наталью Костенко пресс-служба ОНФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 21 ноября 2017 года из-за звонков о «заминированных» зданиях эвакуировали сотрудников мэрии Краснодара, посетителей ТЦ «Галерея», ТЦ «Мега Адыгея-Кубань» и ТЦ «Галактика», учеников школы № 66 и студентов двух вузов.

На оператора телеканала «Кубань 24» напали охранники торгового центра, когда он снимал массовую эвакуацию людей.

Юристы «Кубань 24» подготовили обращение в правоохранительные органы. В ОНФ сообщили, что попросят полицию разъяснить сотрудникам охранных предприятий, как работать со СМИ.

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