После нападения на оператора «Кубань 24» сотрудников ЧОП научат работе с журналистами

ОНФ попросит полицию разъяснить сотрудникам охранных предприятий, как работать со СМИ. Это связано с нападением на съемочную группу в Краснодаре.

Журналисты 21 ноября снимали репортаж о предположительном минировании торгового центра «Галерея». К оператору подошли мужчины в форме. Они закрывали объектив камеры руками, нецензурно выражались и выгоняли сотрудников телеканала с места событий.

«Журналисты — это помощники, в том числе охранных предприятий, правоохранительных органов. Они информируют граждан быстрее, чем это может сделать любой из этих органов. Поэтому журналисты должны иметь возможность работать в этих ситуациях», — считает депутат Государственной Думы РФ, член Центрального штаба ОНФ Наталья Костенко.

В ОНФ отметили, что, возможно, охранники так повели себя из-за форс-мажорных обстоятельств. Однако они подчеркнули, что сотрудники торгового центра действовали неэтично. В организации уверены, что разъяснение полиции поможет охранникам и журналистам работать сообща во время чрезвычайных ситуаций.

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