После наводнения Вениамин Кондратьев рекомендовал главе Апшеронского района уйти в отставку

Предложение Роману Герману губернатор озвучил 2 ноября во время проведения оперативного штаба о ходе аварийно-восстановительных работ в муниципалитете.

Кондратьев отметил, что район постепенно возвращается к привычной жизни. Однако в первые часы и дни ЧС работа не была организована должным образом, особенно это касается отдаленных населенных пунктов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации края.

Губернатор Кубани отметил, что не везде люди получили оповещение о резком ухудшении погодных условий. Слабо велись аварийно-восстановительные работы. Людям приходилось подолгу ждать прихода оценочных комиссий, следовательно, затягивались и выплаты. Ситуация изменилась только после того, как был создан краевой оперативный штаб. В район были стянуты силы и средства не только МЧС, казаков, но и волонтеров из других муниципалитетов — Кущевского, Крымского районов, Армавира, Горячего Ключа, а также Ростовской области и Адыгеи.

«Такая работа недопустима. Хозяин или есть, или его нет. Ситуация доказала, что в районе нет хозяина, люди не ощутили помощи главы района. Я предлагаю вам подать в отставку. Власть в районе должна появиться. Я приму максимальные усилия для того, чтобы вернуть доверие жителей к местной власти», — заявил Вениамин Кондратьев.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в регионе из-за ливней, которые прошли 24 октября, подтопленными оказались около 30 населенных пунктов. За шесть часов в Туапсинском районе выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. Ввели режим ЧС. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста на трассе Туапсе — Апшеронск в селе Цыпка. Оказались повреждены автодороги и железнодорожные пути. Произошли перебои с водоснабжением и электроэнергией.

На финансовую помощь пострадавшим от наводнения в краевом бюджете зарезервирован 1 млрд рублей. По данным на 1 ноября, пострадавшим уже выплатили более 210 млн рублей.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

Фоторепортаж о последствиях наводнения в селе Кривенковском смотрите здесь.

Фоторепортаж о том, как ликвидируют последствия разгула стихии в станице Кабардинской, смотрите здесь.

Фотокорреспондент «Кубань 24» прошел по следам потопа и рассказал в статье о непредсказуемости стихии и человеческой реакции на нее.

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