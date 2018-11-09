После обнаружения повешенных супругов в Сочи СК возбудил уголовное дело

Тела нашли 19 августа в недостроенном доме в садоводческом товариществе в Хостинском районе, 9 ноября возбудили дело об убийстве.

По данным следствия, 19 августа на территории садоводческого товарищества в Хостинском районе были обнаружены тела 25-летнего мужчины и его 24-летней супруги с признаками повешения. Согласно заключению эксперта, смерть супругов наступила в период с 12 по 18 августа, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина, которое он дал 9 ноября во время оперативного совещания в Симферополе, следственные органы СКР по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Обстоятельства смерти супругов выяснит первый отдел по расследованию особо важных дел. Следователи подробно изучат и проанализируют взаимоотношения погибших, их образ жизни и круг общения, а также возможные конфликты. Также к расследованию подключились следователи-криминалисты следственного управления.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи обнаружили повешенные тела супружеской пары. Тела висели над колодцем, рядом лежали личные вещи: сумки, бутылка с водой и продукты.

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