После падения мальчика в колодец в Сочи полиция начала проверку

Сообщение о произошедшем поступило в ОВД по Сочи 11 октября в 15:16.

«В отдел полиции позвонили из медучреждения и сообщили о том, что поступил восьмилетний ребенок с ушибом головы. В больницу выехали полицейские. Очевидцев и персонал опросили. Выяснилось, что ребенок шел вместе с мамой по территории школы №9 в Хостинском районе и провалился в открытый колодец. Пострадавшему назначено амбулаторное лечение, по факту произошедшего полиция проводит проверку», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По окончании проверки примут процессуальное решение.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи упавшего в колодец школьника вытащил мужчина.

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