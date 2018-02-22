После падения на горнолыжной трассе в Сочи умер в больнице 33-летний сноубордист

Несчастный случай произошел 13 февраля.

СМИ стало известно, что 33-летний сноубордист из Чебоксар Алексей Матвеев отдыхал в горах Сочи. Он катался на трассе «Плато», упал и сильно ударился головой. Пострадавшего госпитализировали. Медики несколько дней пытались его вернуть к жизни, однако мужчина скончался вечером 21 февраля.

По словам друзей погибшего, Алексей Матвеев был опытным сноубордистом и катался аккуратно и в защитном шлеме. Они разыскивают свидетелей трагедии, чтобы выяснить точные причины падения, пишет «Комсомольская правда».

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