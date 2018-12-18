После похищения человека мужчина скрывался под именем краснодарского художника

Преступление произошло в Краснодарском крае в 2000 году. Злоумышленник более 18 лет находился в федеральном розыске, он жил в Тульской области под именем художника.

По данным следствия, мужчина на Кубани в 2000 году в составе организованной преступной группы ради выкупа похитил человека и держал его 55 дней. Получив 120 тыс. долларов, он отпустил жертву, после чего скрылся. В его отношении возбудили уголовное дело по ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы» и объявили в федеральный розыск.

Тульские полицейские получили информацию о том, что на территории города Суворова может находиться мужчина, разыскиваемый за преступления в Краснодарском крае. Информацию проверили, она подтвердилась. Сотрудники уголовного розыска установили, что гражданин скрывает свою настоящую фамилию, при этом он представляется именем живущего в Краснодаре известного художника.

Полицейские установили настоящие паспортные данные злоумышленника и получили подтверждение его нахождения в федеральном розыске. После этого его задержали. Сейчас подозреваемый находится в отделе МВД для разбирательства и дальнейшей передачи полицейским Краснодарского края, сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области.

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