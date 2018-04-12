После пожара в Кемерове зафиксировали рост продаж огнетушителей

Заводы по производству огнетушителей заявили о стремительном росте продаж.
«На заводах по производству огнетушителей не только увеличилось тестирование устройств, но и вырос спрос на приобретение продукции. Почти в два раза больше стали приобретать огнетушители», — рассказал начальник цеха по изготовлению огнетушащих составов Денис Кудинов.
По его словам, раньше основными покупателями были крупные предприятия, однако в последнее время ажиотаж наблюдается среди физических лиц. Несмотря на спрос, цена осталась без изменения.
На российском рынке представлено более ста видов огнетушителей, в том числе углекислотные, воздушно-пенные, порошковые, сообщает телеканал «360».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в краснодарских ТРЦ МЧС нашло нарушения пожарной безопасности.
Массовые проверки начались после возгорания в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. При пожаре погибли 64 человека, большинство из них дети.
Губернатор Кубани выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерове. Кондратьев поручил проверить нормы безопасности во всех торговых центрах Кубани. Учения по пожарной безопасности прошли в ТЦ Анапы, Сочи и Новороссийска.
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Пожар в ТЦ Кемерова
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