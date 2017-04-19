После просадки грунта на Крюковском водохранилище завели уголовное дело о мошенничестве

В Краснодарском крае 18 апреля по итогам прокурорской проверки возбудили уголовное дело о мошенничестве с бюджетными средствами при строительстве и обслуживании Крюковского водохранилища.

Прокуратура края совместно с краевым УФСБ проводят проверку по факту повреждения участка дамбы Крюковского водохранилища, расположенного около села Михайловского в Северском районе.

Выявленные факты хищения работниками подрядной организации бюджетных денег явились основанием для возбуждения органами предварительного расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Проводится техническое расследование причин аварии, устанавливаются лица, виновные в произошедшем. Действиям собственника гидротехнического сооружения и подрядных организаций, выполнявших строительные работы и обслуживавших дамбу, дадут правовую оценку. Также следователи проверят, как соблюдались требования законодательства о безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений.

Расследование уголовного дела прокуратура края взяла на контроль.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Северском районе 30 марта на берегу Крюковского водохранилища произошла просадка грунта. В муниципалитете ввели режим повышенной готовности. Угрозы населению не было, эвакуацию не проводили. В трех стационарных пунктах размещения находился 191 человек, в том числе 45 детей. К приему подготовили еще пять стационарных пунктов общей вместимостью более 1,8 тыс. человек и 28 транспортных средств. Прокуратура начала проверку по факту ЧП.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что ситуацию с нарушением конструктива дамбы в Северском районе необходимо держать на контроле.

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