После реконструкции аэропорт Геленджика будет принимать до 1 млн человек в год

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 17 января обсудил развитие транспортной составляющей курорта со старшим вице-президентом ПАО «Банк ВТБ» Юрием Молчановым.

Глава региона отметил, что ежегодно город принимает более 4 млн отдыхающих.

«Мы стремимся к тому, чтобы Геленджик стал круглогодичным курортом. Для этого у туристов должна быть возможность прилететь в город в межсезонье. Создание нового современного аэровокзального комплекса — это важный шаг, который скажется на общем пассажиропотоке на курорты Кубани, привлечет к нам иностранных туристов», — сказал губернатор.

Кондратьев также отметил, что проект важно реализовать в ближайшее время.

Молчанов сообщил, что сейчас ведутся проектные работы, к строительству приступят в начале следующего года. Ввод в эксплуатацию нового терминала планируется в конце 2021 года.

«Мы уверены в этих цифрах, потому что, во-первых, у нас есть подобный опыт, во-вторых, уже определен необходимый объем инвестиций — около 4 млрд рублей. Новый терминал будет принимать до 1 млн пассажиров в год. Надеемся, что в своем сегменте аэропорт Геленджика станет одним из лучших в Европе», — сказал он.

Во время встречи также рассмотрели вопросы подключения объекта к инженерным системам, обеспечения его транспортной доступности, соблюдения экологическим норм при строительных работах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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