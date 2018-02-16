После сообщения об уходе Галицкого акции «Магнита» упали на 7%

Снижение началось сразу после начала торгов на Московской бирже 16 февраля.

Уже при их открытии акции торговались на 4,8% дешевле, чем накануне. За одну штуку давали 4 тыс. 652 рубля. Уже через полчаса, на 10:32, капитализация торговой сети стала меньше на 16,1 млрд рублей и составила 478,2 миллиарда.

По мнению главы ВТБ Андрея Костина, снижение стоимости акций «Магнита» будет временным, и она восстановится, если группа будет грамотно управлять магазинами, пишет «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Сергей Галицкий уйдет с поста главы «Магнита» и сосредоточится на ФК «Краснодар». Заявление было сделано после подписания соглашения о покупке ВТБ 29,1% акций «Магнита». Пост займет финансовый директор компании Хачатур Помбухчан.

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