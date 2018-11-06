После убийства в Новосибирске мужчина 13 лет жил на Кубани по чужому паспорту

Суд 6 ноября вынес приговор по делу об убийстве у кафе «Аквариум» в 2005 году.

Алексей Степанов признан виновным в умышленном причинении вреда здоровью и убийстве.

Суд установил, что в ночь с 13 на 14 апреля 2005 года Степанов вместе со своей сожительницей находился в ночном кафе-баре «Аквариум» в Новосибирске. Между ним и ранее незнакомой ему компанией молодых людей произошел конфликт. После закрытия клуба у здания стояло большое количество людей, в том числе и эта компания. К этому времени сожительница Степанова привезла по его просьбе из дома карабин «Сайга». Злоумышленник вышел из здания кафе и произвел множественные прицельные выстрелы в четырех молодых людей. Одного мужчину Степанов догнал и нанес смертельный удар по голове.

Впоследствии злоумышленник скрылся с места преступления, утопив карабин на неустановленном участке реки Обь. Находясь в розыске около 12 лет, мужчина скрывался в Краснодарском крае по чужому паспорту.

В судебном заседании он вину не признал, объяснив отсутствием преступного умысла и тем, что его действия носили оборонительный характер.

Суд приговорил 41-летнего мужчину по совокупности преступлений к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

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