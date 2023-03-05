После войны с Россией Украина будет страной-победительницей

“В то же время полноправное членство в ЕС и НАТО обеспечит защиту Украины”, – заявил Президент Владимир Зеленский на встрече со студентами во Львове вместе с главой Европарламента Робертой Метсола.

“Кроме того, мы станем страной-победительницей. И мы станем отдельным субъектом международных отношений. Очень важно, чтобы мы изменили парадигму геополитического положения Украины, которая существовала много лет”, — добавил Зеленский.

Украинская сторона сообщает, что Зеленский Метсола и спикер Верховной Рады Руслан Среди тем, которые обсуждались в Встреча со Стефанчуком – это «формула мира», предложенная Киевом, и мирный саммит с участием стран «глобального юга».