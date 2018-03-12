После взрыва газа в краснодарской пятиэтажке в больнице остаются четыре человека

В пятиэтажном доме, где произошел взрыв бытового газа, спасатели ведут аварийно-восстановительные работы.

После ЧП по стенам здания пошли трещины и нарушились некоторые несущие конструкции, из-за этого есть вероятность дальнейшего обрушения.

Спасатели работают на месте взрыва третий день, но только сегодня им удалось приступить к разбору кровли. Действовать приходится с хирургической точностью, ведь малейшее неосторожное движение грозит новыми разрушениями. По данным диагностического комплекса МЧС «Стрела», одна из несущих стен здания уже сдвинулась на 10 см, а другая — на 20. Чтобы не навредить квартирам, которых не коснулось ЧП, сотрудникам необходимо четко следовать выработанному плану.

«Демонтировать те элементы, которые угрожают дальнейшему разрушению. К сожалению, крупные: куски стен, воздуховодов, кровля, внешняя стена 12 т почти весом», — поясняет министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Капустин.

Чтобы не допустить трагедии, жильцов как четвертого подъезда, где был взрыв, так и соседнего третьего, переселили в гостиницу. Кто-то все еще находится в шоковом состоянии. У некоторых в квартирах даже остались домашние животные. А кто-то просто рад, что остался жив.

— Нет сейчас слов никаких. Как будто все это сейчас не с нами происходит. Все вещи, все там.

— Я доволен, что остался жив при этом при всем. Вещи — это, конечно, не главное.

ЧП произошло 10 марта около 10:00. В квартире на пятом этаже взорвался бытовой газ. Мощный хлопок разрушил несколько квартир. Никто не погиб, семь человек пострадали. Четверо из них до сих пор находятся в больнице, в том числе дети девяти и 12-ти лет. В реанимации остается и предполагаемый виновник. Хозяин квартиры, где произошел взрыв, получил около 90% ожогов тела. На момент происшествия он был в состоянии алкогольного опьянения.

«Это алкоголик, который пьет всю жизнь. Ведет аморальный образ жизни, доставлял неудобства всем жильцам. Участковый приходил ежедневно практически. Мы поднимались вместе с ним, он вел беседы, разговаривал», — говорит председатель жилищно-строительного кооператива Каринэ Енгибарян.

Пострадавшим от взрыва газа жильцам уже выплатили единовременную материальную помощь — по 10 тыс. рублей на вещи первой необходимости. Люди, которым посчастливилось жить в первых двух подъездах, уже смогли вернуться домой.

«Спокойно там люди проживают, им обеспечены все условия для проживания. Все инженерные сети работают. Соответственно, свет, вода, газ», — рассказывает глава Краснодара Евгений Первышов.

Жильцы пострадавших квартир ждут возможности забрать уцелевшие вещи и посчитать убытки. По факту взрыва в пятиэтажке краевой Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Автор: Ксения Галич

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 10 марта в пятиэтажке произошел взрыв в квартире. Из дома эвакуировали 30 человек. По факту ЧП прокуратура организовала проверку. Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что речи о сносе пострадавшей от взрыва пятиэтажки пока нет.

Губернатор Вениамин Кондратьев поручил оказать помощь пострадавшим в результате взрыва краснодарцам. Жильцы нескольких подъездов в поврежденном от взрыва доме в Краснодаре вернулись в квартиры.

Фоторепортаж с места происшествия смотрите здесь.

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