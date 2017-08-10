После взрыва на складе Минобороны Абхазии нашли более 800 боеприпасов

Пожарные в течение трех дней после ЧП поливали местность водой, поскольку из-за жары снаряды могли взорваться, и только потом приступили к их сбору и утилизации.

«С 3 августа в селе Приморском и его окрестностях саперы нашли и утилизировали более 800 различных боеприпасов, в том числе к крупнокалиберному оружию. В течение недели планируется завершить поиск основной части разбросанных снарядов, в частности на дорогах, в местах отдыха, во дворах местных жителей», — сказал пресс-секретарь Минобороны Абхазии Роланд Джоджуа.

Около 50 местных жителей собрались у здания сельской администрации, чтобы выразить недовольство медленным ходом работ по поиску боеприпасов. По их словам, срочного ремонта, пока не начались дожди, требуют и разрушенные дома, а их в селе более 50.

Министр обороны республики Мираб Кишмария разъяснил им ситуацию с поиском и утилизацией снарядов, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Абхазии в результате взрывов на складе боеприпасов пострадали россияне. Они получили травмы от удара камней от взрывной волны, серьезных ранений от осколков снарядов нет. В селе Приморском, где произошло ЧП, находятся источники, в которых туристы обычно принимают грязевые ванны. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что при необходимости регион направит врачей в медицинские учреждения республики.

В Минздраве Абхазии сообщили, что общее количество пострадавших при взрыве склада боеприпасов в Абхазии достигло 60 человек, из них российских туристов — 35 человек. Погибли две жительницы Санкт-Петербурга. Туроператоры заявили, что взрывы в Абхазии могут привести к снижению числа отдыхающих из РФ.

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