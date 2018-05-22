После запуска Крымского моста паромную переправу закрывать не будут

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Керченская переправа продолжит свою работу.

До сентября планируется переправлять грузовой транспорт через пролив с помощью паромов. Так же будет осуществляться и железнодорожное сообщение.

«Будет план поэтапный сокращения, увольнения сотрудников. Постараемся коллектив не бросить однозначно, с тем, чтобы люди не остались у разбитого корыта», — заявил Аксенов, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с начала запуска по Крымскому мосту проехало почти 90 тыс. машин, а самым частым нарушением ПДД на мосту стала остановка для селфи.

Мэр Краснодара Евгений Первышов призвал популяризировать маршруты к мосту, пролегающие в объезд кубанской столицы.

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