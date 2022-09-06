Последний козырь Британии в борьбе с Россией: Лиз Трасс хочет изъять замороженные активы РФ – к чему это приведет

Новый премьер неоднократно заявляла об этой идее, считая, что ее реализация позволит нанести нашей стране непоправимый ущерб.

Среди идей, которые Лиз Трасс намеревалась реализовать, если станет главой правительства Великобритании, изъятие замороженных российских активов. Сейчас наша страна не может распоряжаться средствами, но они у нас, фактически, есть. Лиз Трасс считает, что деньги надо вообще забрать у России и передать Украине. В целом, речь идет о сумме в 300 млрд долларов, замороженных на Западе. К чему это может привести?

Основа политики – противостояние с Россией

Новым премьер-министром Великобритании стала глава МИД королевства Лиз Трасс. Выборы главы британского правительства стали известны 5 сентября. В голосовании участвовали только члены партии — около 175 тысяч человек, то есть 0,4 процента от общего числа избирателей.

На посту руководителя МИЛ, Трасс выстроили внешнюю политику Британии на противостоянии с Россией. В ее речах звучат обещания победить российскую армию «на поле боя», вести «войну на истощение» на украинском плацдарме», а главное – построить «новую мировую архитектуру безопасности при которой Россия – изгой, а Великобритания вернет себе былое величие».

Среди идей, как победить Россию, Лиз Трасс предлагает полное изъятие замороженных российских активов. Чем обернется такая инициатива? В целом, речь идет о $300 млрд.

Лиз Трасс считает, что можно просто взять и не отдать деньги России.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Москвой, заморозив ее валютные резервы.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что Москва будет оспаривать это в судах. Однако, в США и Великобритании действует прецедентное право, а подобных ситуаций практически не было. Кроме того, сейчас все вердикты западных инстанций политически мотивированные. Поэтому России не стоит рассчитывать на объективность и беспристрастность Европейского арбитражного суда или Международного суда ООН.

Готовится юридическая база для изъятия средств

По данным британской The Guardian, в развитие инициативы Лиз Трасс, консорциум украинских и международных юристов уже разрабатывает коллективный иск против Москвы, а также лиц, поддерживающих спецоперацию на Украине, с целью конфискации средств.

Запад собирается организовать «массовый гражданский судебный процесс против российского государства, а также представителей частных военных компаний и бизнесменов, поддерживающих военные действия России, чтобы получить финансовую компенсацию для миллионов украинских жертв войны».

Западные юристы помогут Украине оформить иски к России на сумму, превышающую наши замороженные активы.

В недавнем совместном заявлении министры финансов Эстонии, Латвии, Литвы и Словакии призвали Евросоюз «найти способ финансировать восстановление городов и поселков на Украине за счет замороженных активов российского Центрального банка», привлечь Россию «к ответственности за ее действия и возместить причиненный ущерб», пишет The New York Times.

Конфискация российских активов была центральной темой встречи высших экономических должностных лиц стран «Большой семерки», и эту идею поддержали Германия и Канада.

Идея, губительная для Британии и США

Директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев заявил, что идея главы МИД Британии Лиз Трасс об изъятии замороженных активов России, может привести к нестабильности в самом Соединенном Королевстве.

– Следует учитывать как отсутствие правовых основ для подобного шага, что, к слову, уже признали британские юристы, так и губительные последствия таких действий для реноме и статуса Великобритании как международного финансового центра, — отметил Беляев.

Дипломат полагает, что подобные шаги приведут к бегству иностранных инвесторов из Британии. Как следствие, это может обернуться социальным взрывом, массовыми протестами и нестабильностью в стране.

С российским МИД согласен и ряд экспертов, в том числе, в США: они считают, что такое решение подорвет доверие, и другие государства начнут спешно выводить активы из американской валюты.

США все чаще используют доллар как средство экономического давления, но это может ослабить позиции ведущей мировой державы, заявил экономист Марк Фридрих:

Директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.

– Все видят: США заморозили российские активы, применив экономическое оружие. Но чем чаще Вашингтон превращает доллар в меч, тем он быстрее затупится, — подчеркивает экономист.

Высокопоставленные должностные лица в администрации Джо Байдена предупредили: изъятие средств не позволит другим странам в дальнейшем полагаться на США.

– Государства откажутся хранить резервы в долларах, поскольку в возможных будущих конфликтах США и их союзники все конфискуют, – отметила глава американского Минфина Джанет Йеллен.

«Хабалка», которая потопит Британию

Политолог, профессор, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский согласен, что подобные действия Лиз Трасс нанесут вред самой Британии. В частности, он допустил развал страны из-за ее действий:

– Чем глубже Англия утонет, тем лучше. То, что Англия после этого развалится с треском, может быть в ее премьерство, может и после нее, тоже неплохо. Слепо копирующая Маргарет Тэтчер, но не стоящая ее мизинца. Она какая есть, такая есть. Это абсолютно пустопорожний результат нынешней европейской демократии и западной демократии в целом, – заявил Евгений Сатановский.

Директор института политических исследований Сергей Марков назвал нового премьера «Хабалкой»:

Президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.

– Как точнее назвать персональный стиль Лиз Трасс? Мы с коллегами обсуждали и согласились, что лучший термин для Трасс это Хабалка. Наглость, грубость, аморальность, громкость, готовность на преступления. Не образованная и презирает интеллигентный. И при этом не умна. И вызывает скорее презрение. Может быть успешна, но не надолго. Хабалка.

Тем временем, министр по вопросам культуры, СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис и ряд других чиновников решили подать в отставку на фоне избрания Лиз Трасс. Свое недовольство Трасс выразила и глава МВД королевства Прити Пател, заявив, что не желает работать в ее правительстве.

Поддерживать Украину Лиз Трасс будет еще более активно, чем ее предшественник Борис Джонсон.

Помимо политиков разочарованными остались и простые британцы. Согласно опросу компании YouGov, около половины опрошенных оказались недовольны избранием Трасс в качестве нового премьера. На вопрос о том, насколько они довольны или разочарованы избранием Трасс новым премьером 4 процента британцев ответили, что «очень довольны», 18 процентов — «относительно довольны», 17 процентов заявили, что «относительно разочарованы». При этом еще 33 процента указали, что «очень разочарованы», а еще 28 процентов не смогли ответить на данный вопрос.

А вот президент Украины Владимир Зеленский, напротив, отметил, что ждет сотрудничества с новым премьер-министром Великобритании. По его словам, «она всегда была на светлой стороне европейской политики».