Последствия нападения России на Днепр: погиб один ребенок, десятки ранены

В Днепропетровской области России разрушен дом, утром 4 июня из-под завалов извлечено тело двухлетней девочки. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации (ОВУ) Сергей Лисак.

По его словам, число пострадавших от ракетного обстрела поселка Подгородный достигло 22 человек, пятеро из которых – детей.

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По словам Лисак, снаряд приземлился между двумя двухэтажными домами, оба из которых были частично разрушены. Всего после войны было повреждено 10 частных домов, автомобилей, магазинов и газопроводов.

Приднепровская и Днепропетровская области входят в число районов, регулярно обстреливаемых российскими войсками с начала российского вторжения в Украину.