Послом Всемирных военных игр в Сочи стал телеведущий Дмитрий Губерниев

Российского телеведущего, спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в феврале назначили послом III зимних Всемирных военных игр, которые пройдут в Сочи.

Он отметил, что проведение военных игр в России имеет большое значение для подрастающего поколения.

«Мне было очень приятно получить приглашение стать послом Всемирных военных игр. Моя деятельность напрямую связана со спортом, я приложу все усилия, чтобы поддержать это важное для нашей страны мероприятие. На всех последних соревнованиях российские спортсмены демонстрируют высокие результаты. Я надеюсь, что военные игры в Сочи принесут нашей сборной новые победы», — сказал Губерниев.

С 2016 года вместе с представителями общественного движения «Юнармия» комментатор занимается подготовкой всероссийской военно-тактической игры. Мероприятие будет проводиться среди юнармейцев под эгидой Министерства обороны. По мнению Губерниева, Всемирные военные игры должны стать еще одним источником вдохновения для молодежи и привлечь внимание подростков к теме спортивных состязаний. сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее послами Всемирных военных игр также стали двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева, двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду подполковник Дмитрий Саутин, олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая, президент Федерации военно-тактических игр России, артист Михаил Галустян.

III зимние Всемирные военные игры пройдут в Сочи в 2017 году с 22 по 28 февраля. В соревнованиях примут участие ски-альпинисты из восьми стран. Вход на соревнования будет свободным.

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