Послы России и Турции при ВТО обсудят ситуацию с пошлинами на зерно

Посол России при ВТО Геннадий Овечко в ближайшее время встретится в Женеве со своим турецким коллегой для обсуждения ситуации с пошлинами на импорт пшеницы из РФ в Турцию.

Об этом 20 марта сообщил директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков.

«Обычно режимы временного ввоза для переработки и последующего вывоза не резервируются за конкретными странами, допуск товаров к соответствующим операциям предоставляется на недискриминационной основе, как это и предусмотрено соглашениями ВТО», — пояснил Медведков.

По данным Национальной ассоциации экспортеров сельскохозяйственной продукции, Турция фактически ввела эмбарго на поставки сельскохозяйственной продукции из России. Минэкономики Турции исключило Россию из числа стран, по отношению к которым действует нулевая ставка таможенной пошлины.

Глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский сообщил, что все корабли с сельхозпродукцией из России не разгружаются в Турции с 15 марта.

По словам исполнительного директора Масложирового союза России Михаила Мальцева, турецкие партнеры просят российских экспортеров воздержаться от поставок.

Ранее Минэкономики Турции опровергло информацию о введении запрета на импорт сельхозпродукции из РФ, отметив, что торговая политика Турции «полностью подчиняется правилам ВТО», сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», турецкие власти в марте лишили Россию права беспошлинной поставки пшеницы, кукурузы и подсолнечного шрота.

В России 1 января 2016 года был введен запрет на томаты, репчатый лук и лук-шалот, цветную капусту и брокколи, огурцы и корнишоны, апельсины, мандарины и гибриды цитрусовых, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики и нектарины, сливы и терн, землянику и клубнику из Турции.

В минсельхозе Турции 6 мая 2016 года выразили надежду, что Россия отменит ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции. Минсельхоз РФ призвал не торопиться снимать запрет на продукты из Турции.

Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано 16 августа 2016 года сообщила, что РФ готова снять эмбарго, если турецкая сторона укрепит фитосанитарную безопасность своих фруктов, овощей и ягод. Ввоз некоторых сельскохозяйственных товаров из Турции разрешили в начале октября 2016 года. Правительство России в марте 2017 года сняло запрет на поставки лука, цветной капусты, брокколи и гвоздик из Турции.

Источник