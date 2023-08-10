Посол Алжира завершил свою миссию в Узбекистане

Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов сегодня принял посла Алжира Бумедьена Геннада, завершающего свою дипломатическую миссию в Узбекистане. Об этом Саидов сообщил на своей странице в социальной сети.

“Мы встретились с г-ном Бумедьеном Геннадом, Чрезвычайным и Полномочным Послом Алжира, который завершил свою дипломатическую миссию в Узбекистане. Мы высоко ценим усилия господина Посла по обогащению двусторонних отношений между Узбекистаном и Алжиром и желаем ему успехов на новом посту», – сказал министр. В ноябре он вручил верительные грамоты Президенту Узбекистана. Он сменил Насира Бушерита, возглавлявшего дипломатическую миссию Алжира в Ташкенте в 2015–2022 годах.