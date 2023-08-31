Посол Бангладеш сообщил, что особое внимание будет уделено экономическому сотрудничеству

30 августа состоялась церемония вручения верительных грамот вновь назначенных иностранных послов в нашей стране.

Посол Народной Республики Бангладеш был в числе иностранных дипломатов, вручивших верительные грамоты верительные грамоты Президенту Шавкату Мирзиёеву.Назначен также Мухаммад Монирул Ислам.

– Я хотел бы поблагодарить Президента Узбекистана за предоставленную мне возможность представить свой проект, – сказал Мухаммад Монирул Ислам. – Я также выражаю благодарность министру иностранных дел. Ваш народ нас тепло встретил.

Дипломат отметил, что дружественные отношения между Узбекистаном и Бангладеш крепнут. Он также отметил, что две страны имеют историческую и культурную общность, что мы вместе развиваемся и движемся к новому сотрудничеству. К ним относятся сферы предпринимательства, образования и культуры.

– Наши достижения и успехи ни для кого не секрет. Это признано и международным сообществом, – сказал Мухаммад Монирул Ислам. – Я ценю нашу дружбу и сотрудничество. Мы уже составили нашу карту сотрудничества и находимся в процессе ее реализации.

Было признано, что объемы торговли расширяются в инвестиционном и бизнес-секторах – фармацевтике, текстиле, сельском хозяйстве. Посол выразил надежду, что это сотрудничество будет успешным, и в конце своего выступления поздравил народ Узбекистана с 32-й годовщиной Независимости.