Посол Канады в Узбекистане завершил свою миссию Узбекистан Элисон Леклерк завершила свою дипломатическую миссию. Об этом сообщил министр иностранных дел Бахтиёр Саидов в Telegram-канале.

Отмечается, что сегодня, 3 октября, состоялась встреча министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёра Саидова с покидающим свой пост послом Канады Элисон Леклерк. Было отмечено, что двусторонние отношения между странами развиваются во многих сферах.

“На встрече было подчеркнуто, что двусторонние отношения во многих сферах, от энергетики до образования, имеют большой потенциал. Выражаем благодарность госпоже Элисон за ее вклад в укрепление сотрудничества между нашими странами в последние годы и желаем ей успехов в дальнейшей работе”, – написал глава МИД.

Для информации Элисон Леклерк родилась 9 сентября 1963 года в Монреале, Канада. С 2005 по 2009 год он был директором департамента по связям с Китаем, Монголией и Тайванем Министерства иностранных дел Канады. С 2009 года он в течение пяти лет работал консультантом-послом и заместителем постоянного представителя при Организации Объединенных Наций в Женеве, Швейцария.