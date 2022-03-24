Посол Перу заявил о готовности занять свободные ниши на российском рынке

Перуанские предприниматели могли бы тесно сотрудничать с Россией, заполняя ниши, освободившиеся с уходом иностранных компаний. Об этом сообщил посол в Москве Хуан дель Кампо, пишет kodotel.ru. Дипломат пояснил, что страна традиционно поставляет в РФ продукты питания — рыбу, продукты, фрукты, шоколад, какао, кофе.

Однако с развитием машиностроения и горнодобывающей промышленности возможности экспорта еще больше. Перу также могло бы занять нишу по продаже одежды и шерсти (альпака), но необходимо наладить торговые отношения, чтобы понять, какую продукцию следует поставлять.