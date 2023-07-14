Посол Украины в Великобритании раскритиковал слова благодарности Зеленского министру обороны Великобритании

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко раскритиковал слова президента Владимира Зеленского о том, что он может хоть каждое утро благодарить министра обороны Великобритании Бена Уоллеса за военную помощь.

Пристайко сказал Sky News: «Я думаю, что он ответил с долей сарказма… Когда президент Зеленский сказал, что он просыпается каждое утро и звонит Бену Уоллесу, чтобы поблагодарить его… Это здорово». ирония». Пристайко добавил, что Украина не должна показывать России, что между ней и ее партнерами могут быть какие-то недопонимания.