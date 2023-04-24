<img src="/wp-content/uploads/2023/04/0a5765881cb97d218139a5e6053003fd.jpg" title="Посол Узбекистана во Франции заявил, что слова китайского дипломата будут расследованы" alt="Посол Узбекистана во Франции заявил слова китайского дипломата Сардора Посол Узбекистана во Франции Рустамбоев сообщил, что заявления китайского дипломата Лу Шая о странах бывшего СССР будут расследованы и будет сделано официальное заявление. Посол Китая ранее заявлял, что постсоветские страны "не имеют действенного статуса в международном праве", что вызвало дипломатический конфликт. Само заявление я не видел.

Сначала изучим и сделать официальное заявление или, при необходимости, провести двустороннюю встречу с китайским послом… Нам нужно знать, о чем они говорят. Я не готов дать вам какое-либо заявление или позицию. Потому что нам нужно узнать это. Мы будем следить за этим, и если это серьезно, может быть, наш МИД выступит с заявлением. Прошло 30 лет с тех пор, как мы стали независимыми, и у нас есть все основания и документы для нашей независимости. Возможно, слова китайской стороны были неверно истолкованы», — цитирует корреспондент Kun.uz слова посла Узбекистана во Франции. Китайский дипломат Лу Шай также отметил, что страны бывшего СССР «не имеют эффективного статуса с точки зрения международного права». , потому что нет международного соглашения, которое наделяло бы их статус властью суверенных государств». Посол Китая в Париже также призвал к прекращению «бесполезных дискуссий» по вопросу о постсоветских границах.