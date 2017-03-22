Посол Великобритании в России Лори Бристоу посетил КубГУ

Чрезвычайный и полномочный посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в РФ Лори Бристоу встретился с учащимися Кубанского государственного университета. Он рассказал студентам о целях поездки: в первую очередь, это налаживание бизнес-отношений с Кубанью.

Посол ответил на вопросы студентов, развенчав антироссийские высказывания правительства Британии. Его спросили, считает ли Королевство Россию угрозой и как освещается деятельность страны в Британии.

«В Великобритании не считают Россию империей зла. Просто у каждой страны свои взгляды на происходящие в мире события. К тому же, в Королевстве работает СМИ «Россия сегодня», и правительство никак не ограничивает вещание этого канала. Россию британцы считают загадочной и интересной страной, с которой нужно «пожать руки»», — рассказал посол.

Делегаты планируют обсудить сферы строительства, энергетики, сельского хозяйства и спорта.

Последнее связано с приближением чемпионата мира по футболу. На Кубани будут располагаться восемь тренировочных баз для сборных. Лори Бристоу 22 марта посетил и спортивные объекты в Сочи, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодар 20 марта приехала делегация бизнесменов из Великобритании и Северной Ирландии. Они планируют провести деловые встречи с представителями кубанского бизнеса.

Посол Великобритании в РФ Лори Бристоу 21 марта сообщил, что в случае выхода в финальный турнир ЧМ-2018 в России сборная Уэльса планирует базироваться в Краснодаре.

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