Посол Венгрии завершил свою дипломатическую миссию в Узбекистане

Посол Венгрии Дьюла Ковач завершил свою дипломатическую миссию в Узбекистане. Об этом сообщил министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов на своей странице в социальной сети.

«Мы выразили искреннюю признательность Послу Венгрии г-ну Дьюле Ковачу за его важный вклад в поднятие узбекско-венгерских двусторонних отношений на уровень стратегического партнерства за время его работы в нашей стране. В связи с завершением г-ном Эльчи своей дипломатической миссии в Узбекистане мы желаем ему больших успехов в будущем”, – говорится в сообщении.