Посольство РФ: больница в Солсбери не подтвердила отравление Скрипалей

Такое заявление 10 апреля сделало посольство России в Великобритании.

Больница в городе Солсбери «ни разу прямо не подтвердила, что у Сергея и Юлии Скрипалей были какие-либо симптомы химического отравления и что их лечили именно от этого. Главврач больницы городского округа Солсбери Кристин Блэншард лишь абстрактно рассказывает, какие в целом бывают симптомы и как их обычно лечат. Вместе с тем МИД Великобритании продолжает нас заверять в том, что Сергей и Юлия Скрипаль получают высококачественную медицинскую помощь, опять же без конкретики», — заявило российское ведомство.

В посольстве подчеркнули, что «в этой связи направили новую ноту в МИД Великобритании, а также письмо Блэншард с просьбой еще раз уточнить данный вопрос, имеющий принципиальное значение».

Кроме того, российская дипмиссия пытается прояснить и другие неясные моменты. Например, давали ли Скрипали свое согласие на применение к ним той или иной схемы лечения? Если нет, то кто дал согласие от их имени? И на основании какого диагноза все-таки принималось решение о методах лечения и в чем конкретно оно выражалось?

Юлия Скрипаль, гражданка России, 10 апреля, по сведениям британских СМИ, была выписана из больницы в Солсбери, поскольку ее состояние не представляет опасности. Однако, по словам посла РФ в Соединенном королевстве Александра Яковенко, российские дипломаты узнали о факте выписки Юлии из СМИ. Неоднократные запросы в МИД Великобритании пока что не дали результата, пишет «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта пострадали в результате воздействия неизвестного вещества в британском городе Солсбери. Как сообщила британская сторона, их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 14 марта заявила, что из страны вышлют 23 российских дипломатов в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. МИД РФ назвал заявление Мэй беспрецедентно грубой провокацией. В ответ на действия Лондона Москва выслала 23 британских дипломатов. После этого более 14 стран выслали около 100 российских дипломатов.

Сергей Скрипаль служил в Главном разведывательном управлении Генштаба ВС. До 2003 года работал в управлении делами МИД России. В декабре 2004 года был арестован ФСБ РФ по обвинению в сотрудничестве с английской разведкой. Согласно данным следствия, был завербован во время прохождения военной службы в Вооруженных силах России в 1995 году. В годы службы и после увольнения он передавал английской разведке сведения, составляющие государственную тайну РФ. За это он получил от английской разведки, согласно следствию, более 100 тыс. долларов. Сергей Скрипаль признал себя виновным и согласился на сотрудничество, после чего в 2006 году был приговорен Московским окружным военным судом к 13 годам лишения свободы в колонии строго режима, а также лишен всех званий и наград. В 2010 году был помилован указом президента РФ Дмитрия Медведева. После освобождения Сергей Скрипаль получил убежище в Соединенном Королевстве.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник