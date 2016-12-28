Посольство РФ в Дамаске два раза за день подверглось обстрелу

В Дамаске 28 декабря дважды за день было обстреляно Посольство России.

Об этом сообщили в МИД РФ.

«В 13:00 и 13:19 Посольство России в Сирии вновь подверглось обстрелу террористами. Одна мина, которая, по счастливой случайности, не разорвалась, упала во внутреннем дворе комплекса административных зданий российской дипмиссии. Вторая — в непосредственной близости от ее территории. Для разминирования неразорвавшихся боеприпасов были привлечены саперы», — говорится в сообщении ведомства.

Москва рассматривает эти действия как подтверждение намерений экстремистов «и далее сеять террор и насилие, поддерживать атмосферу страха среди мирных жителей сирийской столицы, нанося подлые удары из своих тайных убежищ под прикрытием живого щита».

В МИД отметили, что реальная угроза Посольству России в Дамаске и его сотрудникам сохраняется.

«Повторяющиеся обстрелы российской дипмиссии в Дамаске должны получить соответствующую оценку и быть категорически осуждены всеми, кто на деле противостоит вызовам и угрозам терроризма», — сообщает пресс-служба ведомства.

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