Посольство России обвинило Британию в провокации над Черным морем

Как отметил пресс-секретарь российского посольства в Великобритании, деятельность российских военных полностью соответствует нормам международного права и не представляет какой-либо опасности для Соединенного Королевства.

«Министр обороны Гэвин Уильямсон, да и другие британские политики, преподносящие общественности рутинные действия российской стороны в качестве «провокационных инцидентов», сами действуют в высшей степени безответственно. Нынешний эпизод прекрасно иллюстрирует пагубность самой идеи дислокации британских ВВС и других натовских сил в Румынии, Польше, Прибалтике. Вместо укрепления чьей-либо безопасности такое военное присутствие фактически используется британскими властями для собственной провокационной деятельности — как словесной, что прискорбно, так и реальной военной, что попросту опасно», — сказал дипломат журналистам.

Ранее британское Министерство обороны сообщило, что истребители королевских ВВС сопровождали российский противолодочный самолет Бе-12 в воздушном пространстве над Черным морем.

«Истребители были подняты в воздух 23 августа с военной базы в Румынии для сопровождения российского Бе-12, следующего из Крыма к юго-западу над Черным морем. Это второй случай на неделе, когда самолеты королевских ВВС в рамках миссии НАТО поднимаются в воздух для предотвращения провокаций со стороны российских самолетов», — говорится в полученном РИА Новости в пятницу заявлении оборонного ведомства.

Минобороны РФ в свою очередь отметило, что полеты авиации Черноморского флота выполняются в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Позже Минобороны России опровергло сообщения британских военных о якобы сопровождении в понедельник 13 августа шести российских бомбардировщиков Су-24 в небе над Черным морем.

В ведомстве отметили, что в тот день четыре самолета выполняли плановые учебные полеты, а среди них не было ни одного самолета типа Су-24. Также в ведомстве в очередной раз заявили, что полеты российской авиации выполняются в строгом соответствии с международными нормами и не нарушают границ иностранных государств.

Также в Минобороны рассказали, что самолеты Черноморского флота никто не сопровождал, а ближайший самолет НАТО находился при этом на удалении в 30 км, сообщает РИА «Новости».

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