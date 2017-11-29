Посольство России открыло горячую линию из-за извержения вулкана на Бали

МИД России порекомендовал российским гражданам, отдыхающим на индонезийском острове Бали, учитывать ситуацию с извержением вулкана Агунг.

«По информации посольства России в Джакарте, международный аэропорт на острове Бали, который был закрыт с 27 по 29 ноября, возобновил свою работу. Российская дипмиссия в постоянном режиме отслеживает данную ситуацию. Организована круглосуточная телефонная линия для приема обращений российских граждан. Регулярно обновляется соответствующая информация на онлайн-ресурсах посольства. Для оказания содействия соотечественникам 29 ноября на остров Бали командированы дипсотрудники», — говорится в сообщении МИД РФ.

МИД России рекомендует российским гражданам учитывать вышеизложенные обстоятельства при планировании поездок и пребывании в указанном районе Индонезии.

Первое за неделю извержение вулкана Агунг произошло 21 ноября. Дым из вулкана поднялся на высоту 700 м. Агентство по преодолению последствий стихийных бедствий оценило уровень активности вулкана как второй из четырех возможных. Второе извержение началось 26 ноября, вулкан не выбрасывал лаву, однако столб дыма поднялся на высоту 4 тыс. м. Власти Индонезии эвакуировали около 40 тыс. человек, а также рекомендовали покинуть свои дома 100 тыс. местных жителей, проживающих в возможной зоне извержения вулкана. Облако пепла движется со скоростью 18 км/ч на восток и юго-восток от кратера вулкана над островом Бали и западными и центральными районами острова Ломбок, сообщает РИА «Новости».

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