Посольство «Талибана» откроется в Казахстане

Афг Дипломатическая миссия Эстония в Астане продолжит свою деятельность в составе сформированного «Талибана».

Об этом сегодня сообщил заместитель премьер-министра правительства талибов по экономическим вопросам мулла Абдул-Гани Бародар.

Рассказывают, что премьер-министр Казахстана в ходе визита Серика Джумангарина в Кабул представители «Талибана» просили передать им здание посольства Афганистана в Астане. По словам муллы Абдул-Гани Бародара, Казахстан пообещал принять дипломатов, направленных талибами, для работы в посольстве, Астана заявила, что предоставит аккредитацию представителям талибов. Он напомнил мнение Касым-Жомарта Токаева о том, что Казахстан не оставит Афганистан один на один с его нынешними трудностями.

Кроме того, пресс-служба правительства Казахстана сообщила, что казахстанский торговый дом будет открыт в Афганистане, его головной офис разместится в Герате на западе страны. Об открытии торгового дома было объявлено на казахстанско-афганском бизнес-форуме, прошедшем в Кабуле. В нем приняли участие вице-премьер-министр РК, министр торговли и интеграции Серик Жумангарин и 18 казахстанских бизнесменов-экспортеров пищевой промышленности (мука, макаронные изделия, кондитерские изделия, напитки и молочные продукты).