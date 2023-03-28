Посольство Узбекистана открыто в Венгрии

27 марта 2023 г. A в Будапеште состоялась торжественная церемония, посвященная открытию Посольства Узбекистана.

На мероприятии выступили глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов, министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто , министр экономического развития Мартон Над, а также представители широкой общественности, политических и деловых кругов, местных СМИ.

В своем выступлении Б.Саидов отметил, что страна проводит открытую, прагматичную, миролюбивую внешнюю политику, развиваются взаимовыгодные отношения со всеми странами, в частности расширение сотрудничества с Венгрией является одним из важные направления внешней политики Узбекистана. отметил, что это одно.

В свою очередь, Петр Сийярто заявил, что открытие Посольства Узбекистана является наглядным подтверждением положительного роста, наблюдаемого в отношениях между двумя мирными -любящие страны. подчеркнул, что это послужит обогащению двусторонних отношений, основанных на взаимном уважении во всех аспектах.

Здание посольства расположено в центральном районе города Будапешта и сочетает в себе требованиям древней и современной архитектуры.

До сих пор посол Узбекистана в Австрии одновременно был послом в Венгрии.

Посольство Венгрии открылось в Ташкенте в 2016 году.