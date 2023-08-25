Посольство Узбекистана поздравило Украину с Днем независимости

Посольство Узбекистана в Киеве поздравило Украину с Днем независимости, который отмечается 24 августа. Приветствие опубликовано на странице посольства в Facebook.

“Дорогие украинские друзья! От всей души поздравляем вас с национальным праздником – Днем независимости. Мы уверены, что традиционная и давняя дружба между нашими народами и дальше будет эффективно развиваться. Пользуясь случаем, желаем вам мирного неба и процветания. С наилучшими пожеланиями, коллектив Посольства Республики Узбекистан в Украине”, – говорится в сообщении на украинском языке. По случаю праздника Президент Ильхом Алиев направил поздравительную телеграмму Президенту Украины Владимиру Зеленскому и поздравил народ. Украины ко Дню Независимости.