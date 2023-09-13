Постановление президента: будет создан новый центр охраны здоровья матери и ребенка

Принято Постановление Президента «О мерах по охране здоровья матери и ребенка, укреплению репродуктивного здоровья населения» (PQ-296, 08.09.2023).

С 1 октября 2023 года:

Республиканская специализированная мама на базе Республиканского центра научно-практической медицины акушерства и гинекологии, Республиканского центра репродуктивного здоровья населения, Республиканский центр «Скрининг матери и ребенка» и научно-практический медицинский центр здоровья ребенка, 14 региональных филиалов центра будут созданы на базе областных центров перинатального, репродуктивного здоровья населения и «Скрининга матери и ребенка».