Задержка поставки американских истребителей F-16 вызвала возмущение украинских чиновников, а также военнослужащих на передовой. Однако официальный Киев пока не готов публично обсуждать американское объяснение задержек, поскольку F-16 — «чувствительная» тема. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники в Украине.

Представители американских чиновников назвали ряд факторов, влияющих на задержку. Один из них — необходимость обучения большинства отборных пилотов ВСУ английскому языку, чтобы они могли читать приказы и инструкции по полетам на истребителях.

Кроме того, Украина сохраняет F-16. 'должен обучать механиков и инженеров, ответственных за отображение и эксплуатацию. И, наконец, возникает вопрос, какое вооружение Запад предоставит американским истребителям.

Как отметил телеканал, процесс подготовки украинских эскадрилий к боеготовности может занять время: “Эти Украинские эскадрильи будут готовы до следующего лета, а это значит, что они не будут готовы к активным действиям, если не позже”.

Напомним, ранее Reuters сообщало, что США планируют передать многоцелевые истребители F-16. из Дании и Нидерландов в Украину. сообщил, что дал свое согласие.