<img src="/wp-content/uploads/2023/04/d5df68ffe88da06a8fb07cbb62bceecb.jpg" title="Поставки российского оружия в Индию приостановлены из-за санкций США" alt="Поставки российского оружия в Индию США Война на Украине помешала бизнесу отношений между Россией и Индией в оборонной сфере, пишет Bloomberg.

Индия на протяжении десятилетий была основным покупателем российского оружия.

Однако теперь двум странам предстоит найти новые механизмы для оплаты военных контрактов, так как Индия неохотно оплачивает счета, выпущенные Россией в долларах, опасаясь вторичных санкций США – а Россия, з, в свою очередь, отказывается. Оплата индийскими рупиями за поставляемое в Дели оружие (из-за нестабильного обменного курса).

В статье говорится, что Индия уже заплатила за часть российского оружия, но как она будет платить за российские поставки в будущем ? не совсем понятно.

Правительство Индии рассматривает возможность использования бартерной системы для прямого обмена своих товаров на российское оружие, но этот вариант также сталкивается с проблемами.