Пострадавшего при крушении сухогруза моряка перевезли в ростовскую больницу

Спасенного при крушении судна «Герои Арсенала» в Керченском проливе гражданина Украины в апреле перевезли из больницы в Темрюкском районе в одну из клиник Ростова-на-Дону по просьбе родственников.

Об этом сообщил источник в органах власти района.

«Пострадавшего перевезли в одну из ростовских больниц по просьбе родственников. На сегодняшнее утро [20 апреля] его уже у нас нет», — сказал собеседник.

По его данным, в морге больницы остаются два тела погибших членов экипажа судна, еще одно отправили в морг в ЦРБ Геленджика, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сухогруз «Герои Арсенала» пропал с радаров 19 апреля около 4:00. На борту находились 12 человек. В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю создали оперативный штаб. Удалось спасти одного из членов экипажа. С воздуха установили местонахождение еще четверых человек. По факту крушения сухогруза возбудили уголовное дело.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил оказать всю необходимую помощь морякам, пострадавшим в результате крушения сухогруза. В трюмах судна может находиться до 30 т нефтепродуктов. Ранее в районе Керчи спасатели подняли на поверхность тела двух моряков. Позже подняли тело третьего.

В районе крушения сухогруза «Герои Арсенала» в Керченском проливе 19 апреля спасатели обнаружили два пустых гидрокостюма. Вечером 19 апреля поиски приостановили до утра.

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