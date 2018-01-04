Пострадавшего при взрыве баллона в Сочи ребенка перевезли в Краснодар

Ребенка 3 января транспортировали в краевую столицу на вертолете санавиации.

«Пострадавшего перевезли в краевую больницу. Взрослые, которые также пострадали при взрыве газового баллона, остаются в сочинской больнице № 3. Скорее всего, они пробудут там одну-две недели», — цитирует сообщение пресс-службы администрации Сочи РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Новороссийском шоссе в Хостинском районе Сочи в частном доме 2 января взорвался газовый баллон. Пострадали двое взрослых и один ребенок.

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