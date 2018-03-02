Пострадавшего в ДТП в Темрюкском районе вертолетом отправили в ККБ № 1

Авария, которая произошла 2 марта около 7:00, унесла жизни двух человек.

По предварительным данным, вахтовый автобус двигался по трассе из станицы Тамань в поселок Сенной. Водитель выехал на встречную полосу, где и столкнулся с легковым автомобилем и «газелью», буквально раздавив машины. Телеканалу «Кубань 24» удалось разыскать очевидца произошедшей трагедии.

«От машин не осталось практически ничего. От «газели» — два сиденья, крыши нет. От легковой — груда металла лежит, и там непонятно, что за автомобиль был», — рассказал очевидец Андрей.

Водитель легковушки и пассажир микроавтобуса погибли, еще шесть пострадавших с травмами доставили в больницу. Двое пассажиров с легкими ушибами были выписаны после осмотра медиков. Одного из пострадавших вертолетом отправили в ККБ № 1.

Сейчас сотрудники полиции работают на месте ДТП, выясняют все обстоятельства.

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