Движение поездов на месте ж/д-аварии в Туапсинском районе восстановили. Весь день спасатели работали недалеко от станции Навагинской.

Там утром 24 декабря с рельсов сошли два вагона электрички. Поезд шел на полном ходу и едва не вылетел на автомобильную трассу. Состав, в котором находилось 29 человек, следовал из Белореченска в Гойтх, когда на пути сошел сель. Четыре пассажира пострадали. С ушибами, переломами рук и ребер они обратились за медицинской помощью. Троих пришлось госпитализировать. Устранить завалы спасателям удалось только к вечеру.

«В настоящий момент пути очищены от грязевой массы, вагоны отбуксированы, подъемными кранами восстановительных поездов осуществляется подъем головного вагона электропоезда, сил и средств достаточно», — сообщил начальник Центра управления и кризисных ситуаций ГУ МЧС по Краснодарскому краю Павел Иванов.

Последствия аварии в Туапсинском районе ликвидировали около 80 человек и 15 единиц техники. Оба сошедших с рельсов вагона отправили на ремонт в Белореченск. По факту ЧП проверку проводит Южное следственное управление на транспорте.

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