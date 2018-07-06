Пострадавшие от града жители Тимашевского района получили первые выплаты

Материальная помощь уже поступила на их расчетные счета.

На данный момент компенсацию дали 97 собственникам поврежденных градом домов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за дождя, града и шквалистого ветра 30 июня произошло аварийное отключение электроэнергии, газоснабжения, а также повреждение сельхозугодий и кровель домов на территории четырех районов. В пострадавших от града станицах на Кубани восстановили энергоснабжение.

В Тимашевском районе после града в пункт временного размещения обратились 11 человек. Пострадавшим от непогоды жителям Кубани выплатят компенсации. На Кубани на компенсации пострадавшим в результате ЧС выделили около 150 млн рублей. В ликвидации последствий выпадения града на Кубани задействовали 300 человек.

В Тимашевском районе восстанавливают крыши пострадавших от града домов. Газовые счетчики, которые повредил град, пообещали опломбировать бесплатно.

Краевой фонд микрофинансирования поможет предпринимателям, понесшим убытки от непогоды.

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