Пострадавшие в ДТП с автобусом в Ленинградском районе получат выплаты по страховке

Чтобы оформить компенсацию, нужно написать заявление в компанию, предоставить паспорт, подтверждение аварии от перевозчика и справку из медучреждения.

Обратиться за деньгами можно как в ярославский филиал страховой компании, так и в краснодарский.

«Размер выплаты в случае причинения вреда здоровью зависит от травм, полученных пострадавшими. Максимальная выплата — 2 млн рублей, минимальная — от 1 тыс. рублей — за ушибы и синяки», — пояснила начальник отдела Национального союза страховщиков ответственности РФ Кристина Палайма.

Рейсовый автобус Анапа—Ярославль 16 сентября в Ленинградском районе вылетел в лесополосу и врезался в ствол дерева. В салоне находились 38 человек, 22 из них получили травмы. В кубанских больницах им оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас все пассажиры уже приехали домой в Ярославль.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», водителя автобуса привлекли к ответственности. Обстоятельства аварии проверит прокуратура.

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