Пострадавшие в ДТП в Горячем Ключе: автобус ремонтировали в пути

Пассажиры автобуса, попавшего в аварию ночью 26 сентября, рассказали, что транспортом управляли опытные водители, которые до этого не раз возили паломников от Нижегородской епархии.

Одна пассажирка сообщила, что сидела слева за водителем. Он отметила, что в пути автобус делал остановку. По словам женщины, в момент аварии она спала.

«Проснулась от ужаса — крик, шум. Я лежала в середине, ближе к началу [салона]. Мне помогали выйти, потому что в какой-то момент потеряла сознание, у меня пальцы на ноге сломаны. Ремни безопасности были, но в нашей ситуации хорошо, что мы не пристегивались: все сиденья снесены были, и мы бы там с ними оказались в одной куче», — сказала она.

Другой пассажир заметил, что водитель автобуса не выглядел уставшим и вел транспорт уверенно.

«Водитель вел автобус очень аккуратно, весь серпантин проходил очень хорошо. [Во время остановки] ремонтировали задние колеса, что-то в ходовой, был домкрат, один водитель под автобусом», — сказал он.

Еще одна пассажирка отметила, что водители были опытные.

«Водители Сергей и Михаил — очень опытные, мы не раз с ними ездили. Я себя помню уже на улице: вокруг битое стекло, и я босиком, мне принесли сиденье, чтобы я на него встала. Как выбралась, не понимаю, может быть, меня вынесли оттуда. Мужа нашла (он жив, также попал в больницу)», — цитирует женщину ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 26 сентября в районе Горячего Ключа экскурсионный автобус с паломниками, ехавший из Абхазии в Нижний Новгород, врезался грузовик. Шестеро погибли. В больницах края находятся 18 человек. На месте работали 27 бригад скорой помощи, в том числе две из Адыгеи.

По предварительной версии, водитель автобуса мог уснуть за рулем, из-за чего и произошло ДТП. Возбуждено уголовное дело.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим. МЧС открыло горячую линию — 8 (861) 268-64-40.

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