Пострадавших во время пожара на танкерах в Черном море моряков доставили в Крым

В порт Керчи на спасательном буксире доставили 12 выживших и тела десяти погибших.

Из 12 спасенных моряков восемь — граждане Турции, четверо — Индии. Судьба еще десяти человек остается неизвестной.

Пострадавших доставят в Керченскую городскую больницу, где им окажут необходимую помощь. По предварительным данным, они находятся в тяжелом состоянии либо состоянии средней тяжести. Моряки пострадали от ожогов и переохлаждения.

Для приема больных подготовили бригады Крымского центра медицины катастроф и скорой помощи, операционные и места в отделениях реанимации, хирургии и травматологии, пишет «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 21 января в районе Керченского пролива загорелись два судна. На место направили спасательный буксир «Демидов». Очевидцы сообщили, что люди прыгают за борт. По предварительной информации, пожар произошел при передаче топлива с борта на борт. Возбудили дело.

На борту судна «Кандий» находились 17 человек, из них 9 — граждане Турции, 8 — из Индии. На борту судна «Маэстро» были 14 человек, в том числе 7 граждан Турции и 7 — Индии. По предварительным данным, россиян на судах не было. Капитанам двух горящих в Керченском проливе кораблей удалось спастись.

Губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что больницы Кубани готовы принять пострадавших.

В Росморречфлоте заявили, что шансов найти выживших при пожаре моряков в Керченском проливе нет. Число погибших при пожаре на судах в Керченском проливе увеличилось до 14.

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