Пострадавший во время трофи-рейда в Геленджике водитель находится в состоянии средней тяжести

Об этом рассказал заместитель главного врача Геленджикской городской больницы Геннадий Орлов.

Врач рассказал, что с диагнозом «автотравма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ссадины на лице» 45-летнего пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Его состояние стабильное, средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному.

Мужчину утром 31 марта перевели в травматологическое отделение, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Геленджике 30 марта во время соревнований по трофи-рейду внедорожник упал с горы. О произошедшем сообщили очевидцы в социальных сетях. В машине находились водитель и штурман. На месте погиб 33-летний второй пилот.

Появилось видео момента падения внедорожника с горы во время трофи-рейд.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.